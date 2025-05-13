Tufts Üniversitesi’nde Fulbright bursuyla eğitimine devam eden Öztürk, özgürlüğüne kavuştuktan sonra yaptığı açıklamada, geçirdiği 45 günün hem kendisi hem de ailesi için oldukça zorlayıcı olduğunu söyledi.

“Doktoramın en kritik zamanında özgürlüğüm ve eğitimimden mahrum kaldım. Tüm destekleriniz ve gösterdiğiniz nezaket için çok minnettarım,” diyen Öztürk, serbest bırakılmasının ardından destekçilerine teşekkür etti.

ABD’li Vekil Ayanna Pressley’den Destek Mesajı: “Evine Hoş Geldin”

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ayanna Pressley, Rümeysa Öztürk’ün serbest bırakılmasının ardından sosyal medyada basın toplantısından fotoğraflar paylaşarak duygusal bir mesaj verdi:

“Rümeysa Öztürk, evine hoş geldin. Cesaretin ve kararlılığın ilham verici.”

Filistin'e Destek Gözaltı Nedeni Oldu

Öztürk, Filistin’e destek eylemleri kapsamında gözaltına alınmış ve sivil itaatsizlik suçlamasıyla yargılanmıştı. Uluslararası kamuoyunun ve akademik çevrelerin dikkatini çeken olay, özgür ifade hakkı ve akademik özgürlüklerkonusunda geniş yankı uyandırdı.

Tufts Üniversitesi ve Fulbright Topluluğundan Destek Yağdı

Rümeysa Öztürk’ün tutukluluğu süresince Tufts Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri ve Fulbright topluluğu, serbest bırakılması için kampanyalar düzenlemişti. Kararın ardından sosyal medyada “#FreeRumeysa” etiketi büyük ilgi gördü.