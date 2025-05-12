Nijerya'nın Benue eyaletinde meydana gelen silahlı saldırılarda en az 23 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı. Kwande Bölgesi Yerel Yönetim Yetkilisi Dr. Ray Anumve, saldırıların hayvancılıkla geçinen Fulani kabilesine mensup silahlı çobanlar tarafından düzenlendiğini açıkladı.

Dr. Anumve'nin verdiği bilgilere göre, Kwande bölgesindeki çeşitli köylere yönelik gerçekleştirilen saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 23 sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda birçok kişi de yaralanarak çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Öte yandan, Nisan ayında da Benue eyaletinde benzer saldırılar yaşanmış, yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Uzmanlar, bölgedeki etnik ve tarım-hayvancılık kaynaklı çatışmaların, güvenlik açığını büyüttüğüne dikkat çekiyor.