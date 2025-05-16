Ankara'da bu hafta hava, genellikle ılıman ve güneşli olacak. Haftanın başında yerel sağanak yağış beklense de, hafta sonu itibariyle güneşli havaların etkili olması bekleniyor. İşte haftalık hava durumu tahminleri:

16 Mayıs Cuma: Sağanak Yağışlar Bekleniyor

Cuma günü, Ankara'da sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Hava sıcaklıklarının 24°C civarında olacağı, gece ise sıcaklıkların 13°C'ye kadar düşmesi bekleniyor.

17 Mayıs Cumartesi: Sıcaklık Yükseliyor

Cumartesi günü, hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkların 28°C’ye ulaşması tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklık 13°C civarında seyredecek.

18 Mayıs Pazar: Güneşli Bir Gün

Pazar günü, hava daha serin fakat güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 23°C, en düşük ise 7°C civarında olacak.

19 Mayıs Pazartesi: Güneşli Hava Devam Ediyor

Pazartesi günü, başkentte güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 23°C civarına çıkarken, gece sıcaklıkları 8°C'ye kadar düşecek.

20 Mayıs Salı: Hava Güneşli ve Ilıman

Haftanın son gününe girerken hava yine güneşli olacak. Sıcaklıklar, 25°C civarına yükselecek ve gece 9°C’ye düşecek. Genel olarak, hafta boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması ve güneşli günlerin artması bekleniyor. Özellikle açık hava etkinlikleri yapmak isteyenler için uygun bir hafta olacak gibi görünüyor.