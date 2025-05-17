Kayseri’de köpek dövüştürdükleri iddiasıyla 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçti.
Yapılan operasyonda E.D. ve İ.Ç. gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, olayda kullanılan bir köpek ise barınağa teslim edildi.
Basın Bülteni @kayserivaliligi @ayd_atanur pic.twitter.com/MsQNBAyrdX— Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü (@KayseriEmniyeti) May 16, 2025
Muhabir: Haber Merkezi