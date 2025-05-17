Kayseri’de köpek dövüştürdükleri iddiasıyla 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Yapılan operasyonda E.D. ve İ.Ç. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, olayda kullanılan bir köpek ise barınağa teslim edildi.

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Muhabir: Haber Merkezi