Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Kalecik Belediyesi'nin birlikte yürüttüğü "Okulda Şenlik Var" etkinliği devam ediyor. Proje kapsamında Çandır İlköğretim okulu öğrencileri boyama etkinliği ve kendi elleriyle yaptıkları uçurtma uçurdu. İlkokul öğrencileri, birbirinden farklı etkinliklerle doyasıya eğlendi.

"Uçurtmalar gökyüzünü süsledi"

Kalecik Belediyesinin resmi hesabından konuya ilişkin paylaşım ise şöyle: "Çandır İlköğretim Okulumuz bugün çocuklarımızın neşesiyle şenlendi!.Ankara Büyükşehir Belediyemiz iş birliğiyle düzenlenen ‘Okulda Şenlik Var’ projesinde uçurtmalar gökyüzünü süsledi, boyalar renklere hayat verdi, çocuklarımız doyasıya eğlendi. " şeklinde konuştu.