Keçiören Belediyesi’nin açık hava sinema etkinlikleri, yaz akşamlarına nostalji ve keyif katmaya devam ediyor. Son olarak Ayvalı Mahallesi El-Halil Parkı’nda gerçekleştirilen gösterimde, Yeşilçam’ın unutulmaz yapımlarından “Süt Kardeşler” filmi izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez’in yaptığı, başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit ve Halit Akçatepe’nin yer aldığı 1976 yapımı film, seyircilere kahkaha dolu anlar yaşattı.

Gösterim öncesinde kurulan stantlarda vatandaşlara Keçiören Belediyesi tarafından patlamış mısır ve içecek ikram edildi. Sokak lezzetleri eşliğinde gerçekleşen etkinlik, hem nostalji rüzgârı estirdi hem de vatandaşlara huzurlu bir yaz akşamı yaşattı. Yoğun katılımın olduğu gecede, farklı yaş gruplarından Keçiörenliler bir araya gelerek aynı atmosferin tadını çıkardı.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, açık hava sinema gösterimlerinin yalnızca bir film gecesi olmanın ötesinde toplumsal birlikteliğe katkı sağladığını belirterek, “Bu güzel akşamlarda Yeşilçam’ın değerli filmleriyle hem geçmişin güzelliklerini günümüze taşıyoruz hem de komşuluk bağlarımızı pekiştiriyoruz. Yaz boyunca ilçemizin farklı mahallelerinde kültür ve sanatla iç içe etkinlikler düzenlemeyi sürdüreceğiz.” dedi.

Sanatın birleştirici gücünü ön plana çıkaran Keçiören Belediyesi, yaz boyunca düzenleyeceği etkinliklerle mahalle kültürünü canlı tutmayı ve vatandaşların bir arada keyifli vakit geçirmesini amaçlıyor.