Ankara, bu yıl yine kadınların sinemadaki sesine kulak veriyor. 28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kapsamında düzenlenen Kült Kavaklıdere Programı, 28 Mayıs–4 Haziran tarihleri arasında kadın yönetmenlerin imzasını taşıyan filmleri seyirciyle buluşturacak. Kült Salon ve Yan Salon’da gerçekleşecek gösterimlerde toplumsal cinsiyet, kimlik, hafıza, göç ve dayanışma gibi konuları merkezine alan kısa ve uzun metrajlı yapımlar izleyiciyle buluşacak.

Kadın yönetmenlerin imzasını taşıyan kısa ve uzun metrajlı filmlerin yer aldığı program, toplumsal cinsiyet, hafıza, kimlik, göç, şiddet ve dayanışma gibi temaları ele alan çok sayıda yapıma ev sahipliği yapacak.

Festivalin ilk günü olan 28 Mayıs Çarşamba, saat 14.00’te başlayacak gösterimlerde On Saniye, Naima ve Kısa Seçkisi 1 izleyiciyle buluşacak. Aynı gün akşam saatlerinde My Stolen Planet, Hiçbir Şey Normal, Sandbag Dam, When the Phone Rang ve The Nature of Invisible Things gösterilecek.

Program kapsamında öne çıkan bazı yapımlar şöyle:

29 Mayıs Perşembe: Su Yüzü, Don’t Cry Butterfly, Dejjil

1 Haziran Pazar: Biz Radyoyu Çok Sevdik, Stray Bodies, The Ice Tower, Gündüz Apollon Gece Athena, Gotubejin + Ceyar’ı Kim Öldürdü?, Moon, The Ugly Stepsister

2 Haziran Pazartesi: Kickoff, Naima, Beloved Tropic, Gülizar, Black Box Diaries

3 Haziran Salı: Don't Cry Butterfly, Kısa Seçkisi 2, The Moelin Letters, FIPRESCI Ödül Töreni

4 Haziran Çarşamba: Stray Bodies, Thank You for Banking with Us, Paternal Leave, Castillo, The Ice Tower

Gösterimler her gün 14.00, 16.30, 19.00 ve 21.30 seanslarında yapılacak. Festivalin son günü olan 4 Haziran’da ise seyirci oylarıyla belirlenen kazanan film açıklanacak.

Uçan Süpürge Vakfı tarafından düzenlenen festival, Türkiye’de kadın odaklı ilk ve tek film festivali olma özelliğini taşıyor. Festival, sinema aracılığıyla kadınların üretimlerini görünür kılmayı, toplumsal farkındalık yaratmayı ve kadın yönetmenler arasında uluslararası bir dayanışma ağı kurmayı amaçlıyor.