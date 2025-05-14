M. UMUT KARAKÜLAH

Başkent Ankaralıların şehrin karmaşası ve gürültüsünden kaçarak nefes aldığı “Şair’in Yeri” yöresel doğal ürünleri ve köy kahvaltısı ile büyük beğeni topluyor.

Otantik mekanı ile ailelerin gözdesi haline gelen “Şair’in Yeri” haftanın 5 günü canlı müzik ve şiirler ile misafirlerine keyifli anlar yaşatıyor.

Türküler, Türk Sanat Müziği’nin eşsiz eserleri ve şiirler eşliğinde organik kahvaltısı, mezeleri, beyaz kırmızı et ve balık çeşitleri ile konuklarına ağırlayan İşletme Sahibi Nesimi Keçelioğlu, gazetemize konuştu.

“ANKARALILARI MANZARAMIZA VE YÖRESEL LEZZETLERİMİZLE DAVET EDİYORUZ”

Ankara’ya kuşbakışı bir manzarasıyla eşsiz bir mekana sahip olduklarını belirten Keçelioğlu, “Yemekli, yemeksiz, düğün, nişan, doğum günü gibi organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Başkent Ankara’ya kuşbakışı ve çok özel bir manzaraya sahip olmamız hasebiyle kendi alanımızda tekiz. Ayrıca yöresel doğal ürünlerden oluşan köy kahvaltımız ile de misafirlerimize eşsiz tatlar sunuyoruz.” diye konuştu.

Nesimi Keçelioğlu, Yakup Abdal Mahallesi Küme Evler No:1599 ( Kayak Merkezi Yolu Üzeri) adresinde hizmet veren “Şair’in Yeri”ne tüm Ankaralıları eşsiz manzarası ve doğal lezzetleri tatmaya davet ediyor.