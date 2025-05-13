İstanbul, 13-19 Mayıs haftasında tiyatrodan sergiye, konserden film gösterimlerine kadar zengin bir kültür-sanat programına ev sahipliği yapıyor.

AKM'de tiyatro ve konser etkinlikleri dikkat çekiyor

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu, bu akşam Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu’nun sahneleyeceği "Timsah Ateşi" adlı tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturacak. Morgan Llyod Malcolm'un kaleme aldığı ve Tuğrul Tülek'in yönettiği "Kutsal" oyunu ise 15 Mayıs’ta izleyici karşısına çıkacak.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nun 18 Mayıs’ta vereceği “Bahar” konseri ve aynı gün düzenlenecek “AKM Pazar Resitalleri Canan Anderson'la Kemanın Renkleri” etkinliği de müzikseverleri AKM’ye davet ediyor. Ayrıca, Türk Telekom Opera Salonu’nda aynı gün “AKM Pazar Resitalleri Oda Müziği Konseri” kapsamında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası sahne alacak.

Devlet Tiyatroları ve üniversite topluluklarından yoğun takvim

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 13-18 Mayıs tarihleri arasında Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Suçsuzlar Çağı", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de ise "Bir Gün Eksik Bir Gün Fazla" adlı oyunları sahneleyecek. Üsküdar Tekel Sahnesi'nde 16-18 Mayıs’ta "Gergedanlar", Üsküdar Stüdyo Sahne'de 13-15 Mayıs'ta "Callback", Garibaldi Salon 2'de ise 15-18 Mayıs'ta "Işıltılı Haşerat" tiyatroseverlerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 14 Mayıs’ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde İstanbul Kültür Üniversitesi Tiyatro Kulübü’nün "Giordano Bruno", 15 Mayıs'ta ise Süleyman Demirel Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü’nün "Karşılaşma" oyunlarına ev sahipliği yapacak.

İTÜ Müzikal Topluluğu'nun "Heathers" adlı oyunu 16 Mayıs'ta, Ordu Üniversitesi’nin sahneleyeceği "Titanik Orkestrası" ise 17 Mayıs'ta izlenebilecek. Aynı oyun, Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde de tiyatroseverlerle buluşacak.

Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde ise 14 Mayıs’ta MEF Üniversitesi Tiyatro Kulübü’nün "Kaç Baba Kaç", 15 Mayıs’ta Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin "Bahar Noktası" adlı oyunları sahnelenecek. Maximum Uniq Hall'de ise 16 Mayıs’ta Morris Panych’in "Bulaşıkçılar" adlı eseri tiyatroseverlerle buluşacak.

Film gösterimleri ve sergilerle dolu dolu kültür programı

AKM Yeşilçam Sineması’nda bugün, yarın ve 15 Mayıs’ta sırasıyla "Böyle Küçük Şeyler", "Konsey" ve "Armand" filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

Kadıköy Sahne’de Güncel Gürsel Artıktay ve Aqua Florya Hayal Kahvesi’nde Istanbul Arabesque Project yarın sahne alacak.

İstanbul’da öne çıkan sergiler

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından düzenlenen "Yol ve Yad: Hac Yolculuğunun Yazılı Hafızası" sergisi, 11 Temmuz’a kadar Rami Kütüphanesi’nde ziyaretçilerini bekliyor. Sergide, hac yolculuğuna dair yazma eserler ve tarihi belgeler sergileniyor.

Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde açılan "Sadakat" sergisi ise Filistin halkının mücadelesini İslam sanatının estetik formlarıyla yansıtıyor. Sergi 17 Mayıs’a kadar görülebilir.

Modern Fin edebiyatının önemli ismi Tove Jansson’un eserlerinden oluşan sergi, 17 Mayıs’a kadar Aynalı Geçit’te gezilebilecek.

İtalyan fotoğraf sanatını yansıtan “İtalya’da Yolculuk” sergisi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde 28 Mayıs’a kadar açık kalacak. İstanbul Modern’de ise Ömer Uluç’un eserlerinden oluşan "Ufuk Çizgisinden Öteye" sergisi 12 Aralık’a kadar görülebilir.

Rami Kütüphanesi’nde yer alan bir diğer sergi olan “Sultanların Mushafları”, Osmanlı sultanlarının Kur’an-ı Kerim koleksiyonlarını sanatseverlerle buluşturuyor. Bu sergi de mayıs sonuna kadar açık kalacak.

İzzet Keribar’ın arşivinden derlenen “Renklerin Yolculuğu” sergisi 25 Mayıs’a kadar İstanbul Modern’de gezilebilecek. Rami Kütüphanesi’nde “Sevgili Pinokyo”, İstanbul Lale Müzesi’nde ise “2. Tulipomania: Lale Çılgınlığı” sergileri 30 Mayıs’a kadar görülebilir.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatçı Seyet Davoud’un “HAY-AT” isimli resim sergisi 12 Haziran’a kadar izlenebilir. Galeri Işık Teşvikiye’de ise 19 Mayıs’a kadar ressam Akın Ekici’nin “Supremacy In Fractals: Unfinished Things” sergisi sanatseverleri bekliyor.