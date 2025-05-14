BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa’da Kurum görev alanında bulunan gazete ve internet haber sitesi temsilcileriyle bölge toplantısında bir araya geldi.

Gaziantep’te bir otelde düzenlenen toplantıda Genel Müdür Erkılınç, bölgede 31 gazete ve 16 internet haber sitesinin resmî ilan ve reklam yayımladığını belirterek, bu süreli yayınlara 2025 yılının ilk 3 ayında 50 milyon 877 bin 201 TL’si resmî ilan, 12 milyon 276 bin 662 TL’si resmî reklam olmak üzere toplam 63 milyon 153 bin 863 lira kaynak aktarıldığını kaydetti.

Son 6 ayda Afyonkarahisar, Balıkesir, Bursa, İzmir, Konya ve Tekirdağ’da düzenlenen bölge toplantılarında süreli yayın temsilcileri ile bir araya geldiklerini anlatan Erkılınç, Antalya’da başlayan ikinci turun, sırasıyla Adana, Gaziantep, Malatya ve Diyarbakır toplantıları ile sona ereceğini aktardı.

“Bülten haberciliğini doğal karşılamıyoruz”

Tüm illerdeki yayınlarda gördükleri temel sorunun “bülten haberciliği” anlayışının sektörce kanıksanması ve bunun doğal bir mesleki davranışmış gibi görülmesi olduğunun altını çizen Erkılınç, “Sorunun arka planında birçok neden olduğunu biliyoruz. Birincisi, kadrolarda çalışıyor gösterilen fikir işçilerinin birçoğunun gerçekte çalışmaması, çalışanların da mesleki tecrübelerinin az olmasıdır. Günümüzdeki en değerli şey bilgi ve bunun yanında tecrübe. Kadrolarda kıdemli ve kıdemsiz dengesi titizlikle kurulmalıdır. Oysa yayınlarımız özellikle tecrübesiz arkadaşlarımızı tercih ediyor ki asgari ücretle, hatta daha altında çalıştırabilsinler. Hastaneye gitsek en tecrübeli doktorun bizi muayene etmesini, çocuğumuzun dersine okulun en iyi öğretmelerinin girmesini beklerken konu kendi verdiğimiz hizmete gelince kurumsal ve mesleki itibarımızı nedense umursamıyoruz. Israrla çalıştıracak gazeteci bulunulamadığından yakınılıyor, açıkçası bu çok inandırıcı gelmiyor. Emeğinin karşılığı verildikten sonra çalışılacak gazeteci mutlaka bulunur, yeter ki samimiyet olsun. Bir diğer mesele bazı yayın sahiplerinin başka işlerinin olması. Gazeteciliği; bir kartvizit, ek iş veya dilimin varmadığı başka amaçlar için araç olarak görmeleri. Tüm bunlar bir araya gelince bülten haberciliği de kaçınılmaz oluyor” ifadelerini kullandı.

Günümüzden 20-25 yıl önce resmî ilan gelirleri ile reklam gelirlerinin neredeyse başa baş olduğunu, hatta yaygın basında reklamların daha önde yer aldığını belirten Erkılınç, mecra çeşitliliğinin artmasının yanında resmî ilan odaklı yayıncılık anlayışı ve kolaycılığın dengenin bozulmasına yol açtığını, reklamların neredeyse yok denecek kadar azaldığını söyledi.

“İnsan kaynağına ve alt yapıya yatırım şart”

“Güç birliği”ne giden ve gitme hazırlığı yapan bazı yayınlarda yanlış bir kanaatin oluştuğuna işaret eden Erkılınç, uygulanan modelin iki aşamadan meydana geldiğini, yayın sayısı fazla olan şehirlerdeki azalmanın nihai hedef olmadığını vurguladı.

Erkılınç, “Yayınlarımız arasında konuşuluyor, duyuyoruz. ‘Basın İlan Kurumu güç birliği çağrısı yaptı, biz de bu çağrıya uyduk. Yine basmadan, satmadan, fikir işçisi çalıştırmadan yolumuza devam ederiz. Kurum da önerisini yerine getirdiğimiz için ses çıkarmaz’ diyenler var. Gazi şehirden, böyle düşünen yayınlarımıza bir kez daha sesleniyorum ve dostane bir şekilde uyarmak istiyorum. Güç birliği yapılarak şehirlerde yayın sayısının azaltılması; mevcut ilan ve reklam ekosistemi karşısında pozisyonumuzu değiştirerek, işletmelerin mali yapısını güçlendirmeyi amaçlıyor. Birinci aşama tamamlandıktan sonra bu yayınlarımızın artık yapması gereken kazandıkları ekonomik güçle insan kaynağına yatırım yapmalarıdır. Çalışan sayısını asgarinin üzerine çıkarmaları; kıdemli ve usta diyebileceğimiz gazeteci sayısını artırmaları gerekmektedir. Diğer taraftan teknoloji başta olmak üzere tüm alt yapı ihtiyaçlarını vakitlice karşılamalarıdır. Tüm bunların bir sonucu olarak baskı kalitesi ve sayfa sayısı yüksek, içeriği zengin, gündem belirleyen, nitelikli ve okunabilir gazetelere kavuşmaktır. İstihdam ve nitelik artmadığı müddetçe sonuca varamamış oluruz. Nihai hedefimiz budur, aksini düşünmek hem onlara hem de bizlere ne yazık ki kaybettirir. Ne aldatalım ne de aldanalım” diye konuştu.

Basılı gazetecilikteki olumsuz alışkanlıkların internet haber sitelerine taşınmamasına yönelik birçok kez çağrı yapmalarına karşın istenilen neticeyi alamadıklarını da belirten Erkılınç, hatalardan ders çıkarılmadığı müddetçe kronikleşen sorunların çözülemeyeceğini kaydetti.

Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Akçakoca ve Gaziantep Bölge Müdürü Hikmet Said Güngör’ün de hazır bulunduğu toplantı, görüşlerin alınması ve soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.

Bir sonraki Gazete ve İnternet Haber Sitesi Temsilcileri Bölge Toplantısı, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü Malatya’da düzenlenecek.