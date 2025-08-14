Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken, Osmaniye'den acı bir haber daha geldi. Dün, Osmaniye’de orman yangınına müdahale için yola çıkan arazözün devrilmesi sonucu yaralanan orman işçilerinden Ali Tekerek, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Kazada daha önce orman işçisi Adem Nazım Demirel olay yerinde şehit olmuştu.

Böylece kazada şehit olan orman işçisi sayısı 2’ye yükseldi.

Yangınla mücadele çalışmaları Hatay ve Mersin’de sürerken, ekipler hem alevlerle hem de zorlu arazi koşullarıyla mücadele ediyor.