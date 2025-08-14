İstanbul, Sultangazi'de dilencilik yaptığı belirlenen 2 kişi, zabıtanın çalışmasıyla yakalandı. İki dilencinin üzerinden 8 bin 959 lira çıktı.

Sultangazi Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde dilencilik yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler tarafından yakalanan 2 kişi, zabıta karakoluna alındıktan sonra haklarında işlem başlatıldı. Dilencilik yapan 2 kişinin üzerinden toplam 8 bin 959 lira nakit para çıktı. Zabıtadaki işlemlerinin ardından 2 kişiye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında toplam 2 bin 814 lira cezai işlem uygulandı.