Yığılca ilçesinde yaşayan yüzde 96 bedensel ve zihinsel engelli Sevgi Gül’ün sıklıkla düğün videoları izleyip özendiğini fark eden ailesi, onun için bir düğün ve kına gecesi organize etmeye karar verdi. İlçeye bağlı Çamlı köyünde Sevgi Gül’ün ailesi, yakınları ve köyde yaşayan vatandaşların katılımıyla bir eğlence düzenlendi. Eğlencede, davul zurna eşliğinde çiftetelli oynanıp halaylar çekilerek, kınalar yakıldı. Gül, hayalinin gerçek olması nedeniyle büyük sevinç yaşarken, düğüne katılanlar da bu mutluluğa ortak oldu.

Sevgi Gül'ün kız kardeşi Serpil Gül, “Daha önce kardeşim bize nişan, gelinlik, kına gecesi resimleri atıyordu. Biz de böyle bir şey yapmaya karar verdik. Hep beraber karar verip kendi aramızda eğlence düzenlemeye karar verdik. Bu şekilde hayalini gerçekleştirdik” dedi.

Ağabeyi Temel Gül ise “Telefondan sürekli düğün videoları izliyordu. Biz de böyle bir şey organize ettik. Sağ olsun eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız hep geldi. Çok da güzel oldu. Elimizden geleni yaptık. Bizim ömür boyu bakmakla mükellef olduğumuz kardeşimiz. Ben kardeşim mutlu olduğu için çok mutlu oldum. Biz zaten her istediğimizi yapabiliyoruz. Ama o bizim gibi her istediğini yapamıyor. Çok güzel oldu” diye konuştu. (DHA)