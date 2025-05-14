Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Suriye’ye yönelik enerji projelerinde önemli bir genişlemeye gittiğini belirtti. Bakan Bayraktar, “Yaptığımız çalışmaların büyük bir kısmı, Suriye'de hayatı normalleştirmeye hizmet ediyor. Elektrikle alakalı oraya yaptığımız ihracatı 3 katına çıkaracak bir çalışmanın içerisindeyiz. Birecik-Halep hattı ile beraber ilave 500 megavatlık bir kapasite devreye girecek” dedi.

Bakan Bayraktar, TBMM’de AK Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı “2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni” kapsamında açıklanan reform paketine değinen Bayraktar, yenilenebilir enerji ve madencilik alanlarında yatırım süreçlerini hızlandıracak düzenlemelerin yolda olduğunu vurguladı.

Yenilenebilir Enerji ve Madenlerde Yeni Reform

Reform paketinin detaylarına ilişkin bilgi veren Bayraktar, “Türkiye'de yenilenebilir enerjiyi en üst düzeyde kullanmak istiyoruz. Bu alandaki kapasitelerin hızla devreye alınması için süreçleri kısaltacağız” ifadelerini kullandı. Ayrıca madenlerin ekonomiye daha hızlı kazandırılması için de yatırımcıların önünü açacak bir paketin hazırlandığını belirterek, çevre, iş sağlığı ve güvenlik kriterlerini ön planda tutacaklarını söyledi.

"Dengeli Enerji Üretimi Şart"

İspanya ve Portekiz'de yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili gelen soruya da yanıt veren Bayraktar, Türkiye'nin enerji üretiminde dengeli bir kaynak yapısına sahip olması gerektiğini belirtti.

“Türkiye'nin mutlaka dengeli bir üretim portföyüne sahip olması lazım. Tek bir kaynağa bağlı kalmak sadece Türkiye için değil, her ülke için sıkıntı olabilir” diyen Bayraktar, doğal gaz, kömür, hidroelektrik, yenilenebilir ve nükleer enerjinin birlikte yer aldığı bir enerji sepeti oluşturulması yönünde çalıştıklarını kaydetti.

Elektrik İletim Şebekesine Yatırım Vurgusu

Bayraktar ayrıca, Türkiye genelinde elektrik iletim şebekesinin güçlendirilmesi için kapsamlı bir yatırım planı yürüttüklerini belirtti. “Oraya yönelik de büyük bir yatırım süreci başlatıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında iletim şebekesini güçlendirecek 10 yıllık planlamamız hazır” dedi ve şu an için endişe verici bir elektrik kesintisi riski olmadığını dile getirdi.

Suriye’de Enerji Altyapısı Yeniden Kurulacak

Suriye’ye yönelik enerji projelerinin temel amacının bölgede hayatı normalleştirmek olduğunu vurgulayan Bayraktar, şu açıklamalarda bulundu:

“Suriye'de elektrik, doğal gaz altyapısının tekrar kurulmasına yönelik çalışıyoruz. Türkiye'de yaklaşık 3 milyon Suriyeli var. Bunların büyük bir kısmı geri dönmek istiyor. İnsanlar barınma, elektrik, su ve güvenlik gibi unsurlara bakıyor. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalar, Suriye'de normalleşmeye katkı sağlayacak” dedi.