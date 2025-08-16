Kadının bağırması üzerine şüpheliyi uyaran esnaf, parayı alarak sahibine teslim etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 13 Ağustos saat 14.00 sıralarında Yeşilköy Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bankadan para çeken kadın kirasını ödemek için başka bir bankaya doğru yürüdüğü sırada 100 dolarını düşürdü. Bu sırada kaldırımdan geçen bir kişi parayı alıp cebine koydu. Kadının fark ederek parasını istemesine rağmen şüpheli hiçbir şey olmamış gibi yürümeye devam etti. Kadının bağırması üzerine çevredeki esnaf şüpheliyi durdurdu. 'Yerde buldum' diyerek parayı geri vermek istemeyen kişi, esnafın ısrarı üzerine parayı kadına teslim ederek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kadından bilgi aldıktan sonra evine bıraktı. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)