Sağlık-Sen, Kamu işveren heyetinin sunduğu zam teklifini yetersiz bularak 81 ilde eş zamanlı ‘112 dakikalık’ oturma eylemi yaptı. Eylemin Ankara ayağı, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde gerçekleştirildi. Bakanlık önündeki eyleme, 81 ilden Sağlık-Sen temsilcileri canlı bağlantıyla katıldı. Sendika üyeleri, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının maaş, nöbet ücreti, kıyafet yardımı ve teşvik ödemelerinde iyileştirme taleplerini dile getirdi.

‘BU TEKLİFİN ÇARŞIYLA, PAZARLA HİÇBİR ŞEKİLDE ALAKASI YOK’

Genel Başkan Doğan burada yaptığı açıklamada, Kamu İşveren Heyetinin sunduğu teklife karşı ortak tepki göstermek ve seslerini duyurmak için ülke genelinde 112 dakikalık oturma eylemi başlattıklarını söyledi. Genel Başkan Doğan, sekizinci dönem toplu sözleşme sürecinin sonlarına doğru yaklaşıldığından bahsederek, “Kamu işveren heyeti bugün bir teklif daha verdi. Tabii bu teklifi de biz reddediyoruz. Çünkü bu teklifin de çarşıyla, pazarla hiçbir şekilde alakası yok. Kamu işveren heyeti, ‘Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz’ anlayışıyla hareket etmekte, sahanın sesine kulak vermemektedir. Biz, kamu işvereninin memurun geçim derdini kendine mesele etmesini istiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Biz alın terimizin karşılığını istiyoruz. Biz adil, hakkaniyetli bir teklif istiyoruz” dedi.

‘TEŞKİLATIMIZ 7/24 VATANDAŞIN, İNSANLIĞIN SAĞLIĞI İÇİN HİZMET EDİYOR’

Sağlık sektörünün zorluklarından bahseden Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Herkese bu stetoskop verilmiyor. Bunu almak için yıllarını heba eden hekimlerimiz var. Bu formaları giymek için yıllarını heba eden hemşirelerimiz, ebelerimiz, laboratuvar teknisyenlerimiz var. Sağlık ve sosyal hizmet teşkilatımız 7/24 vatandaşın, insanlığın sağlığı için hizmet ediyor. Ama bunun karşılığını alabiliyor muyuz. Şimdi, geçen basın açıklamamızda da dedik; biz esnaf değiliz. Bir şey satmıyoruz. Bir; biz sabit ücretliyiz. İki yılda bir bu masa kuruluyor. Yani bu biraz önce saymış olduğum hemşirenin, ebenin, hekimin hakkı bugün bu masada alınması gerekiyor. Ama kamu işveren heyetinin, Çalışma Bakanlığı’nın kamu işveren heyeti olarak bizim hemşirenin, hekimin sesini duymadığını görüyoruz.”

‘PAZARTESİ GÜNÜ DE ANKARA’DA TÜM MEMUR-SEN TEŞKİLATLARI EYLEMİNE MİTİNG OLARAK DEVAM EDECEK’

Sağlık çalışanlarının seslerini müzakerelerde duyurmak için eylem düzenledikleri belirten Doğan, müzakerelere sonuna kadar devam edileceğini ifade ederek, “Pazartesi günü de Ankara’da tüm Memur-Sen teşkilatları eylemine miting olarak devam edecek. Bizler sağlık ve sosyal hizmet çalışanları olarak eylemimizin ismine 112 dakika dedik. 112 ne demek. 112’yi aradığınız zaman karşınıza bir paramedik arkadaşımız, bir ATT çıkar. Ne zaman arıyoruz. En zor anımızda arıyoruz. Ya çocuğumuz hastadır, ya trafik kazası geçirmişizdir, ya yüksekten düşmüşüzdür. Yani başımıza bir iş geldiğinde kimi arıyoruz? 112’yi arıyoruz. Oradaki memur arkadaşımız, ATT arkadaşımız, paramedik arkadaşımız ‘Alo’ diyor, hemen ‘nasıl size yardımcı olabilirim?’ diyor. İşte o paramedik arkadaşımız o telefonu aldıktan sonra hemen ambulanslar harekete geçiyor. Bir an önce o vatandaşımıza nasıl yardımcı oluruz, nasıl derdine derman oluruz anlayışıyla yola çıkıyor” ifadelerini kullandı.

‘TABAN VE TEŞVİK ÜCRETLERİMİZ MUTLAKA YÜZDE 100 ORANINDA ARTIRILMALIDIR’

Doğan, bu saatte hemşirelerin nöbet tuttuğunu ama aldıkları nöbet ücretlerinin çok düşük olduğunu belirterek, “Biz, gece gündüz demiyoruz, hastalarımıza hizmet veriyoruz. Bizim de nöbet ücretlerimizin yüzde yüz oranında artırılmasını istiyoruz. Aile sağlığındaki ebe arkadaşımızın, hekim arkadaşımızın teşviklerinin artırılmasını istiyoruz. Taban ve teşvik ücretlerimiz mutlaka yüzde 100 oranında artırılmalıdır. Biz bunları da talep ediyoruz. Biz gece burada, bütün ülkemizin en ücra köşesinde sağlık hizmeti veren ebenin, hemşirenin, paramediğin, hekimin hakkı için sonuna kadar Sağlık-Sen olarak bütün teşkilatlarımızla mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu. (DHA)