Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6.1 büyüklüğündeki Balıkesir Sındırgı depreminin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sındırgı’daki bütün evlerin tarandığını belirterek, “Ekiplerimizce yapılan incelemelerde Balıkesir’de 624 binadaki 901 bağımsız bölüm, Manisa’da ise 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere, toplam 729 binadaki bin 36 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi" dedi.

Ağır hasarlı yapıların kısa süre içinde yıkılacağını ve tekrar inşa sürecinin başlayacağını vurgulayan Murat Kurum, “Hiç vakit kaybetmeden ağır hasarlı yapıları yıkacak, hemen inşa faaliyetlerine başlayacağız. İlk etapta Sındırgı’da Mayıs ayında bitirmeyi planladığımız TOKİ’mizin yaptığı 100 evi de hak sahibi vatandaşlarımıza sunacağız” diye belirtti.