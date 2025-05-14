Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu ve genç basketbolcu Ömer Kutluay, katıldığı bir etkinlikte oyuncu Burak Özçivit'e karşı sergilediği tavırla dikkatleri üzerine çekti.

Genç basketbolcu Ömer Kutluay'ın katıldığı davette sergilediği tavır, sosyal medyanın gündemine oturdu. Etkinlik boyunca birçok davetliyle samimi şekilde kucaklaşarak selamlaşan Kutluay, oyuncu Burak Özçivit ile karşılaştığında beklenmedik bir tutum sergiledi. Özçivit kendisine doğru yöneldiğinde, Ömer Kutluay yalnızca tokalaşmakla yetindi. İkilinin bu mesafeli selamlaşması, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kullanıcılar arasında “soğuk selamlaşma” yorumlarına neden olurken, olayın perde arkasına ilişkin çeşitli iddialar da ortaya atıldı. Öte yandan, görüntülerin kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alması dikkat çekti. Tüm bu yorum ve spekülasyonlara rağmen ne Ömer Kutluay’dan ne de Burak Özçivit’ten konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Yaşanan bu olay, davetin en çok konuşulan anları arasında yer aldı.

Önümüzdeki günlerde ikiliden herhangi bir açıklama gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu. Sosyal medyada ise olayın yankıları sürmeye devam ediyor.