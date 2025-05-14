Sınır ötesi e-ticaretin önde gelen platformu Ozon Global Türkiye, Türk satıcılar için lojistik ücretlerinde önemli bir indirime gitti. Artık Rusya’ya 500 gram ağırlığa ve 6 bin ruble değerine kadar olan ürünlerin teslimatı %20 daha ucuz olacak. Bu değişiklik, Türk satıcıların lojistik maliyetlerini azaltmanın yanı sıra Rus alıcıların tercih ettiği giyim, aksesuar, oyuncak, ev eşyaları gibi kategorilerde cirolarını artırmalarını sağlayacak.

Türk satıcılar daha önce, 500 gram ağırlığa ve 6 bin ruble değerine kadar olan ürünleri Rusya’ya göndermek için pahalı hava taşımacılığı kullanmak zorunda kalıyordu. Artık Ozon Global Türkiye, lojistik ortağı TTerminal ile iş birliği yaparak, Türk girişimcilere bu ürünlerin karayolu taşımacılığıyla teslimatı için optimize edilmiş lojistik tarifeler sunuyor.

Yeni koşullara göre, teslimat maliyeti 0,69 ABD doları sabit ücret + her gram için 0,004 ABD doları formülüyle hesaplanıyor. Böylece, 100 gram ağırlığındaki bir paketin maliyeti Türk satıcılar için uçakla 1,3 ABD doları yerine artık sadece 1 ABD doları olacak, 500 gram ağırlığındaki bir paket ise 3,3 ABD doları yerine 2,69 ABD dolarına mal olacak. Yeni karayolu teslimat tarifeleri, hava taşımacılığına kıyasla ortalama %20 daha uygun fiyatlı olup, Türk girişimcilerin Rus alıcılara daha rekabetçi fiyatlar sunmasını sağlayacak ve satış hacimlerini artırmak için yeni fırsatlar yaratacak.

Ozon Global Türkiye Genel Müdürü Hazal Maraş, 2024 yılına dair sonuçları şu sözlerle değerlendirdi: “Bu yılın verileri, Rusya’daki alıcıların Türkiye’den gelen ürünlere ilgisinin kayda değer şekilde arttığını gösteriyor. Sipariş hacmi geçtiğimiz yıla göre 1,5 kat artarken, özellikle ev tekstili kategorisinde %71’lik bir büyüme kaydettik. Bu da Türk ürünlerine duyulan güvenin somut bir göstergesi. Biz de bu talebi sürdürülebilir kılmak adına harekete geçtik; lojistik maliyetlerinin uygun fiyatlandırma üzerindeki etkisini bildiğimiz için, taşıma tarifemizi %20 oranında düşürdük. Böylece Türk girişimciler hem rekabetçi fiyatlar sunabilecek hem de kârlılıklarını artırma imkânı bulacak”

Ayrıca, Türk satıcılar için uygun fiyatlı ürünlerin setler halinde satışı daha avantajlı hale gelecek. Örneğin, 100 gramlık üç ürünün tek bir set olarak gönderilmesi durumunda toplam teslimat maliyeti 1,89 ABD doları (0,63 dolar x 3) olacakken, aynı üç ürünün ayrı ayrı paketler halinde gönderilmesi 3,27 ABD dolarına (1,09 dolar x 3) mal olacak. Bu sayede set halinde teslimat %42 tasarruf sağlıyor. Bu, satıcıların kârlılığı düşürmeden satış hacmini artırmasına olanak tanıyacak, çünkü lojistikteki tasarruf alıcıya sunulması gereken indirim miktarını aşacak.

Ozon Global, 2022 yılının ağustos ayında İstanbul’daki ofisinin açılmasının ardından Türk girişimcilerle iş birliğini istikrarlı bir şekilde geliştirmeye devam ediyor. 2024 yılı verilerine göre, platformdaki Türk satıcıların toplam cirosu %43 oranında artarken, sipariş sayısı da 1,5 katına ulaştı. 2025 yılı itibarıyla Ozon, Türkiye’den Azerbaycan’a satışları başlatarak, Türk satıcılar için satış coğrafyasını daha da genişletti.

Ozon, gelişmiş lojistik ağına sahip çok kategorili bir e-ticaret platformu. Şirket Kazakistan, Belarus, Rusya, Ermenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Gürcistan, Çin ve Türkiye’de faaliyet gösteriyor.

Platformda, kitap ve giyimden gıda ve sağlık ürünlerine kadar 20’den fazla kategoride 370 milyondan fazla ürün listelendi. Ozon’un gelişmiş lojistik altyapısı sayesinde 58 milyon aktif müşteri düzenli olarak siparişlerini teslim alıyor, 600 bini aşkın girişimci ise ürünlerini Rusya ve diğer BDT ülkelerinde satabiliyor.