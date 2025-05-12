LOFT Art, sanat üretiminde sıkça rastlanan “ikilik” temasını merkezine alan “Dualite” başlıklı yeni sergisine ev sahipliği yapıyor. 15 Mayıs’ta kapılarını açacak olan sergi, 13 bağımsız sanatçının katılımıyla sanatseverlerle buluşacak. Sergi, 29 Haziran’a kadar LOFT Art’ta ziyaret edilebilecek.

Alara Başar, Batuhan Daşdemir, Dilara Pak, Eda Duru Çetin, Fatih Kahya, Gonca Acar, Mustafa Mutlu, Mesut İkinci, Oğuzhan Atatanır, Özlem Çetin, Reyhan Mente, Seda Dokumacı ve Sefa Çatuk’un eserlerinden oluşan sergi, farklı karşıtlıklar ve geçişkenlikler üzerinden sanatçılar arasında çok katmanlı bir söylem kurmayı amaçlıyor.

LOFT Art tarafından yapılan açıklamada, serginin kavramsal temeli şöyle aktarıldı:

“Modern ve çağdaş sanatın temel meselelerinden biri olan ikilik, yalnızca zıtlıkları değil, aynı zamanda anlam üretiminin araçlarını da temsil eder. Beden ve ruh, doğa ve yapay, gerçeklik ve temsil gibi eksenlerde şekillenen bu karşıtlıklar, ‘Dualite’ sergisinde birbirini dönüştüren ve tamamlayan ilişkiler olarak sunulmaktadır.”

Sergideki kurgu, sanatçıların eserlerini duo eşleşmeleriyle sunarak, izleyiciyle hem biçimsel hem de tematik düzeyde etkileşim kurmayı hedefliyor. Her ikili çalışma, bazen zıtlıklar bazen de şaşırtıcı uyumlar üzerinden izleyiciyi düşünmeye sevk ediyor. Bu sunum biçimi, sanatçılar arasında örtük veya açık bir diyalog alanı oluşturuyor.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Sergi yalnızca sanat eserleri arasında değil, sanatçının iç dünyası ile izleyicinin algısı arasında da bir bağ kuruyor. Her duo, izleyicinin aktif olarak anlam üretimine katılabileceği etkileşimli bir alan sunuyor. Böylece ‘Dualite’, tekil anlatıların ötesine geçerek çok sesli, geçişli ve dönüşebilir bir yapı ortaya koyuyor.”

“Dualite” sergisi, çağdaş sanatın güncel dilini ikilik ekseninde yeniden yorumlarken, izleyiciyi sadece eserleri değil, eserlerin arasındaki ilişkiyi de keşfetmeye davet ediyor.

Sergiyle ilgili daha fazla bilgi almak isteyen sanatseverler, LOFT Art'ın web sitesi veya sosyal medya hesapları üzerinden detaylara ulaşabilir.