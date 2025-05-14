ÇAVUŞ IŞIK

Türkiye'nin en büyük ve kalabalık meslek gruplarından biri olan muhasebeci ve mali müşavirlerin Ankara'daki en önemli kuruluşu Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) seçimleri yaklaşırken meslek odasında da farklı gruplar arasında ciddi bir yarış yaşanıyor.

Bu gruplar arasında iddialı bir durumda bulunan Ankara Bağımsız Mali Müşavirler Eğitim ve Dayanışma Derneği adına başkan adayı olan Muzaffer Oğuz Gültekin gazetemize özel açıklamalarda bulundu.

“BİLGİ VİZYON VE CESARETLE İLERLİYORUZ”

Bilgi, vizyon ve cesaretle ilerlediklerini vurgulayan ASMMMO Başkan Adayı Muzaffer Oğuz Gültekin şunları söyledi: “Bizler, Ankara Bağımsız Mali Müşavirler Eğitim ve Dayanışma Derneği’ni; sadece bir sivil toplum kuruluşu olarak değil, bir meslek hareketi olarak kurduk. Bu hareket, 102 meslektaşın omuz omuza vererek başlattığı; bilgiyle, vizyonla, cesaretle ilerleyen bir dayanışmanın eseridir.”

“BUGÜNÜ KURTARMAK YERİNE YARINI İNŞA ETMELİYİZ”

Gelecek yönlü bir vizyona sahip olduklarını belirten Gültekin , “Bizler bugününü kurtarmaya çalışan değil, yarınını inşa eden bir meslektaş kitlesinin sesiyiz. Sadece angaryalara karşı duran değil, kendi yolunu çizen, kendi gücünü inşa eden meslek insanlarının iradesidir. Çünkü biz biliyoruz ki, artık eğitim lüks değil, bir zorunluluktur. Meslek, artık sadece kayıt tutmak değil; analiz etmek, danışmanlık yapmak, uzmanlaşmak ve küresel fırsatları değerlendirebilmektir. Yapay zeka destekli dijital çözümleri konuşmadığımız bir gelecek, bizim için yok hükmündedir.” dedi.

“ÖZGÜR VE GÜÇLÜ BİR MESLEK İNŞA EDELİM”

“Yaklaşan bir seçimimiz var gelin hep beraber yarını inşa etmeye öncülük edelim” diyen Gültekin sözlerine şöyle devam etti: “Sürekli eğitimle, dijital dünyaya uyum sağlayan, küresel piyasaları okuyabilen, mükellef bağımlılığına mahkum olmayan, gerçekten bağımsız, özgür ve güçlü bir mali müşavirlik mesleği inşa edelim. Sadece haklarımızı savunmak için değil, yeni haklar kazanmak için varız. Sadece sorunlara tepki göstermek için değil, çözüm üretmek, politika geliştirmek ve bu politikaları hayata geçirmek için buradayız. Bu seçimlerde oy vereceğiniz bu ekip; bu vizyonun, bu iradenin taşıyıcısıdır. Bu ekip; mesleği sadece bugünün koşullarına değil, yarının dünyasına hazırlamak için yola çıkmıştır.”