GONCAGÜL KONAŞ

Türkiye’nin deprem gerçeği, en çok da toplumun kırılgan kesimlerini etkiliyor. Bu kapsamda, Kamu Personel Derneği tarafından Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen “Engelliler ve Deprem” başlıklı panel, afet süreçlerinde engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve çözüm yolları geliştirmek amacıyla gerçekleştirildi. Engelliler Haftası kapsamında yapılan etkinlikte, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcileri bir araya geldi. Panelde, erişilebilirlik, tahliye, iletişim ve psikolojik destek gibi başlıklarda ciddi eksiklikler olduğu ifade edilirken, kapsayıcı ve erişilebilir bir afet yönetimi sistemi için somut adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

Etkinlik, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversite temsilcileri ve özel sektörün katılımıyla geniş bir platformda gerçekleşti. Panelde, deprem anında ve sonrasında engelli bireylerin yaşadığı sorunlar masaya yatırıldı, çözüm önerileri dile getirildi.

ALBAY: “DEPREM EN FAZLA ENGELLİLERİ VURUYOR”

Kamu Personel Derneği Engelliler Birim Başkanı Turan Albay, açılış konuşmasında engelli bireylerin afetlerde karşılaştığı zorluklara dikkat çekti. “Deprem coğrafyamızın bir gerçeği ve ne yazık ki bu tür doğal afetlerden en fazla kırılgan gruplar, özellikle engelli bireyler etkileniyor.” diyen Albay, erişim, tahliye, iletişim ve psikolojik destek alanlarında ciddi eksiklikler yaşandığını vurguladı.

Albay, “Deprem anında hareketleri kısıtlı olan bir bireyin güvenli bir alana ulaşması, işitme engelli bireyin acil durumu algılaması veya görme engelli birinin karmaşık ve hasarlı bir ortamda yönünü bulması çok daha zor olmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Geçmiş depremlerden çıkarılması gereken derslerin altını çizen Albay, “Enkaz altında kalan engelli vatandaşlarımızın çaresizliği, barınma merkezlerinde yaşanan erişilebilirlik sorunları ve psikolojik destek mekanizmalarındaki eksiklikler hepimizin yüreğini burkmuştur.” dedi.

“KAPSAYICI AFET YÖNETİMİ GELİŞTİRMELİYİZ”

Turan Albay, çözüm önerilerini ise şu şekilde sıraladı: “Erişilebilir afet planları, kapsayıcı eğitim, engellilere uygun barınma ve yardım merkezleri, teknolojinin etkin kullanımı, sivil toplum kuruluşlarının iş birliği, yasal düzenlemeler ve denetimler hayati önemdedir. Unutmayalım ki afetler ayrım gözetmez. Ancak hazırlıklı olmak ve dayanışma içinde hareket etmek hepimizin güvenliğini artıracaktır.”

Panelin toplumsal bilinçlenme açısından önemli bir adım olduğunu belirten Albay, “Bu panelle, engelli bireylerin sesine kulak verilmesini, yaşanan sorunların görünür hale gelmesini ve çözüm üretme çabasının topluma yayılmasını hedefliyoruz.” dedi.

KANDEMİR: “DEPREMDE EN BÜYÜK MAĞDURİYET ENGELLİLERDE”

Kamu Personel Derneği Genel Başkanı Dr. Menderes Kandemir ise konuşmasında panele katkı sunan tüm kurumlara teşekkür ederek, projenin bir sosyal sorumluluk çalışması olduğunu belirtti.

“Deprem ülkemizin bir gerçeği. Geçmişte olduğu gibi, gelecekte de bu gerçekle yaşamayı öğrenmek zorundayız” diyen Kandemir, altını çizdi: “Deprem anında en çok mağduriyet yaşayanlar engelli bireylerimizdir. Sadece mevcut engelliler değil, yaşanan afetlerde yeni engelli bireyler de aramıza katılıyor.”

“ENGELLİLERE YÖNELİK İSTATİSTİK YOK”

Türkiye’de apartmanlarda, sitelerde yaşayan engelli bireylerin sayısına dair resmi bir istatistik bulunmadığını belirten Kandemir, bu eksikliğin kriz yönetimi açısından ciddi bir boşluk yarattığını ifade etti. Kandemir, “Enkaz altında kalan engelli bireylere nasıl ulaşılacağı, nasıl tahliye edileceği konusunda ne yazık ki standartlaşmış bir sistem yok. Bu nedenle AFAD, Gazi Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi, Jeoloji Mühendisleri Odası ve Sakatlar Konfederasyonu’yla birlikte bir saha çalışması yürütmek istiyoruz.” dedi.

“PANELİN ÇIKTISI KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK”

Kandemir, bu panelin sadece bir farkındalık çalışması değil, aynı zamanda geleceğe dair somut çözüm adımlarının ilk halkası olduğunu belirterek, “Bu panelin bir çıktısı olacak. Engelli bireylerin deprem öncesi ve sonrası güvenliğini sağlamak adına alınması gereken önlemleri kamuoyuyla paylaşacağız.” İfadelerine yer verdi.

Etkinlik, katılımcıların katkıları ve panelistlerin sunumlarının ardından soru-cevap bölümüyle sona erdi. Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen bu panelin, afetlerde engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dair kalıcı çözümlerin önünü açması bekleniyor.