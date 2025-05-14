Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kalecik Belediyesi'nin ortak yürüttüğü "Ailede Şenlik Var" etkinliğine Kalecikli vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Ailelerin birlikte vakit geçirdiği etkinliğe, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç'da katıldı.

"Neşeli ve unutulmaz bir gün yaşadık"

Başkan Karakoç'un etkinliğe ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Ailede Şenlik Var - İyilik Başkent’te Geziyor” etkinliğimize yoğun ilgi gösteren tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Kalecik’in güzel aileleri ve çocuklarıyla dolu dolu, neşeli ve unutulmaz bir gün yaşadık. Birlikte daha nice güzel etkinliklerde buluşmak dileğiyle." diye konuştu.