GONCAGÜL KONAŞ

Ankara Devlet Opera ve Balesi, Arjantinli besteci Astor Piazzolla’nın “Tangata” ve Meksikalı besteci Arturo Marquez’in “Crossroads” eserlerini iki ayrı koreografiyle sahneye taşıdığı “Tango Tutkusu” adlı yapıtla sanatseverlerin karşısına çıktı. Prömiyeri gerçekleştirilen eser, geçtiğimiz yıl genç yaşta yaşamını yitiren bale baş koreografı Almula Özlem’in anısına ithaf edildi. Gecede Özlem’in kız kardeşi Bleda Özlem ve oğlu Kuzey Ersoy’un yaptığı duygusal konuşmalar, salonda duygu dolu anlar yaşattı.

“ALMULA ÖZLEM’E İTHAF EDİYORUZ”

“Tango Tutkusu”nun sahnelenmesi öncesi Almula Özlem’in kız kardeşi Bleda Özlem ve oğlu Kuzey Ersoy duygusal konuşmalar yaptı. Bleda Özlem, ablasına duyduğu sevgi ve özlemi dile getirerek, “Saygıdeğer konuklar, kıymetli sanatseverler, bu akşam Ankara Devlet Opera ve Balesi olarak sahneleyeceğiniz ‘Tango Tutkusu’ adlı eserinizi, aramızdan geçen sene bu tarihlerde bale Baş koreograflığı görevini sürdürürken genç yaşta kaybettiğiniz çok kıymetli bale sanatçımız, canım ablam, can yoldaşım, biriciğim Almula Özlem’e ithaf ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

“ALMULA ÖZLEM, YAŞAMINI BALEYE ADAMIŞ BİR SANATÇIYDI”

Özlem, konuşmasında kardeşinin sanata olan bağlılığını anlatırken, “Almula Özlem, yaşamını baleye adamış, sahnede geçirdiği her anı derin bir içselle birlikte yaşayan, zarafeti, çalışkanlığı ve çevresine ışık saçan bir sanatçıydı. Acımız büyük. Eksikliği sahnede, kuliste, prova salonlarında hissediliyor. Ama onun anısı, sanatımıza kattıkları, çalışma ahlakı ve sessiz zarafeti bizlerle birlikte yaşamaya devam ediyor.” dedi.

Konuşmasının sonunda Bleda Özlem, sanatçının geride bıraktığı mirasa vurgu yaptı: “Sanatçılar asla ölmez, bıraktıkları izlerle yaşarlar. Bu akşam sahnede seyredeceğimiz eser; tutkuyu, içsel derinliği ve hayatın kırılgan yanlarını anlatıyor. Ve biz biliyoruz ki bu temsilin her adımı onun yoluna dokunan bir saygı duruşu olacak.”

“ANNELER GÜNÜ’N KUTLU OLSUN”

Almula Özlem’in oğlu Kuzey Ersoy ise annesine olan özlemini dile getirerek, salondakileri duygulandırdı. “Seni çok özlüyoruz. Sevgili anneciğim, seni anmak için buradayım. Bu akşam arkadaşlarım senin için dans edecekler. Her adımda seni anacak, her adımda seni hissedecekler. Sanatına, emeğine ve bize bıraktığın güzel anılara minnettarız.” şeklinde konuştu.

Ersoy sözlerini tamamlamadan önce hayatını kaybeden annesinin, anneler gününü kutladı.“Bu temsil seni unutmayan meslektaşlarından, dostlarından ve seni seven izleyicilerinden gelen bir sevgi selamıdır. Ve en çok da seni hiç unutmayan oğlundan ve her zaman kalbinde taşıyan kardeşinden… Anneler Günü’n kutlu olsun.” diyerek konuşmasını tamamladı.