Ordu Valiliği, 7 Mayıs etkinlikleri kapsamında Perşembe ilçesinde SOLOTÜRK gösteri uçuşu düzenleneceğini duyurdu.

Çevre tanıma uçuşu, 16 Mayıs 2025 Cuma günü saat 11:40’ta Vona Park’ta gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 17:00’de prova uçuşu yapılacak. Ayrıca SOLOTÜRK, 20 Mayıs 2025 Salı günü de Perşembe semalarında gösteri uçuşu yapacak.

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Muhabir: Haber Merkezi