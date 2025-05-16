Ordu Valiliği, 7 Mayıs etkinlikleri kapsamında Perşembe ilçesinde SOLOTÜRK gösteri uçuşu düzenleneceğini duyurdu.

Çevre tanıma uçuşu, 16 Mayıs 2025 Cuma günü saat 11:40’ta Vona Park’ta gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 17:00’de prova uçuşu yapılacak. Ayrıca SOLOTÜRK, 20 Mayıs 2025 Salı günü de Perşembe semalarında gösteri uçuşu yapacak.

Mayıs 7’si etkinlikleri kapsamında Perşembe ilçemizde SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirecektir.



Çevre tanıma uçuşu:



Tarih 🗓: 16 Mayıs 2025 Cuma

Saat ⏱ : 11:40

Yer 🏫 : Vona Park, Perşembe/Ordu



Prova uçuşu:



Tarih 🗓: 16 Mayıs 2025 Cuma

Saat ⏱ : 17:00

Yer 🏫 : Vona Park,… pic.twitter.com/OCcVAae0tN — Ordu Valiliği (@TCOrduValiligi) May 15, 2025