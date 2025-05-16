Kalecik Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Okulda Şenlik Var" projesi kapsamında, Çandır İlköğretim Okulu’nda renkli görüntüler yaşandı.
Konu ile alakalı belediyenin sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verildi:
"Çandır İlköğretim Okulumuz bugün çocuklarımızın neşesiyle şenlendi! Ankara Büyükşehir Belediyemiz iş birliğiyle düzenlenen ‘Okulda Şenlik Var’ projesinde uçurtmalar gökyüzünü süsledi, boyalar renklere hayat verdi, çocuklarımız doyasıya eğlendi."
Çandır İlköğretim Okulumuz bugün çocuklarımızın neşesiyle şenlendi! ❤️— Kalecik Belediyesi (@KalecikBelTr) May 15, 2025
Ankara Büyükşehir Belediyemiz iş birliğiyle düzenlenen ‘Okulda Şenlik Var’ projesinde uçurtmalar gökyüzünü süsledi, boyalar renklere hayat verdi, çocuklarımız doyasıya eğlendi. 🪁🎨 pic.twitter.com/OIeolK9z4l