Kalecik'te "Ailede Şenlik Var" etkinliğine yoğun ilgi
Kalecik'te "Ailede Şenlik Var" etkinliğine yoğun ilgi
İçeriği Görüntüle

Kalecik Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Okulda Şenlik Var" projesi kapsamında, Çandır İlköğretim Okulu’nda renkli görüntüler yaşandı.

Konu ile alakalı belediyenin sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verildi:

"Çandır İlköğretim Okulumuz bugün çocuklarımızın neşesiyle şenlendi! Ankara Büyükşehir Belediyemiz iş birliğiyle düzenlenen ‘Okulda Şenlik Var’ projesinde uçurtmalar gökyüzünü süsledi, boyalar renklere hayat verdi, çocuklarımız doyasıya eğlendi."

Muhabir: Haber Merkezi