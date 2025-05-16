Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB), çocukların güvenliğini ve sağlıklı gelişimlerini sağlamak amacıyla ebeveynleri bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Altındağ Kadınlar Lokali iş birliğiyle düzenlenen farkındalık etkinliği kapsamında "Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Eğitimi ve Dijital İnternet Güvenliği Eğitimi" 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 13.00’te gerçekleştirilecek.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Çocuklarımız için harekete geçiyoruz! Altındağ Kadınlar Lokali'nde alanında uzman eğitmenler eşliğinde düzenleyeceğimiz "Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Eğitimi ve Dijital İnternet Güvenliği Eğitimi" ile ebeveynleri bilinçlendirmeye devam ediyoruz.

Tarih:21 Mayıs 2025, Çarşamba

Saat:13.00

Yer: ALTINDAĞ KADINLAR LOKALİ ( Örnek Mah. Altındağ Cad. No:31 ALTINDAĞ )

Çocuklarımızın güvenliği için bilinçlenelim, birlikte güçlenelim! Tüm ebeveynlerimiz davetlidir."

📢 Çocuklarımız için harekete geçiyoruz!



Altındağ Kadınlar Lokali'nde alanında uzman eğitmenler eşliğinde düzenleyeceğimiz "Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Eğitimi ve Dijital İnternet Güvenliği Eğitimi" ile ebeveynleri bilinçlendirmeye devam ediyoruz.



🗓️ 21 Mayıs 2025,… pic.twitter.com/OjOgf4UhbE — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) May 15, 2025