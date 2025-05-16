Kızılcahamam Belediyesi, gençleri teknoloji bağımlılığına karşı bilinçlendirmek amacıyla seminer düzenledi.

Konu ile alakalı belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Gençlerimizi dijital dünyanın risklerine karşı bilinçlendirmek amacıyla düzenlediğimiz seminer serimiz devam ediyor. Bu hafta, Millet Bahçemizde TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen MTAL 10. sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek, İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Sosyolog Teslime Doğan’ın sunumunda Farkındalık ve Teknoloji Bağımlılığı konusunu ele aldık. Gençlerimizin bilinçlenmesine katkı sağlayan bu buluşmaları sürdüreceğiz."