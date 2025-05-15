BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Sivas ve Tunceli’de Kurum görev alanında bulunan gazete ve internet haber sitesi temsilcileriyle bölge toplantısında bir araya geldi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıda Genel Müdür Erkılınç, bölgede 25 gazete ile 20 internet haber sitesinin resmî ilan ve reklam yayımladığını, 1 gazete ve 1 internet haber sitesinin de bekleme süresinde bulunduğunu söyledi. Erkılınç, 2025 yılının ilk 3 ayında Malatya Bölge Müdürlüğüne bağlı yayınlara 35 milyon 977 bin TL’si resmî ilan, 253 bin 265 TL’si reklam olmak üzere toplam 36 milyon 230 bin 265 lira tutarında devlet desteği sağlandığı bilgisini paylaştı.

Son 3 yıl içinde bölgeye dördüncü kez ziyarette bulunulduğunu ve özellikle 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen yayınlara ayrı bir önem verildiğini vurgulayan Erkılınç, “Yüce Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet diliyorum. Kahramanmaraş merkezli depremler 10-11 şehirde etkisini gösterse de özellikle Malatya, Adıyaman ve Hatay’ı içine alan hat boyunca çok yıkıcı oldu. Süreli yayınlarımız faaliyetlerini uzun süre ortak alanlarda ve prefabrik yapılarda sürdürmek zorunda kaldı, halen bu durumda olan yayınlarımız var. Kurum olarak depremin ilk gününden itibaren yaptıklarımızı burada ifade etmeyeceğim çünkü şahidi sizlersiniz. Adana’da kamuoyuyla paylaştığım düşüncemizi bir kez daha hazır sizleri bulmuşken ifade etmek isterim. 4 ilimize ilişkin alınan ve Haziran ayı sonunda bitecek olan kolaylaştırıcı tedbirlerin yıl sonuna kadar uzatılmasını öngören teklifimizi Yönetim Kurulumuzun gündemine getireceğiz. Umuyorum ki Yönetim Kurulumuz bu teklifi olumlu bularak karara bağlayacaktır. Diğer taraftan yayınlarımızın mevzuattan çok uzaklaşmamasını da arzuluyoruz. Belki kademeli geçiş söz konusu olabilir, konuyu kendi içimizde uzun uzadıya değerlendireceğiz” dedi.

“Sorumluluklarda deprem bahane olmamalı”

Yaşanan depremin sonuçlarının yakinen bilindiğini, bölgedeki yayınların öncelenmesine ve korunmasına devam edileceğini belirten Erkılınç, kolaylaştırıcı tedbirlere rağmen yayınların özgün ve nitelikli haber azlığı veya beyan sistemine girilmesi gereken bilgilerin girilmemesi gibi konularda deprem bahanesinin makul görülemeyeceğinin altını çizdi.

Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’ne dair bazı değişiklik önerileri üzerinde çalışıldığını ve yaz sonunda toplanacak Genel Kurul’un gündemine getirmeyi planladıklarını aktaran Erkılınç, yaz aylarında duyurulacak dijital iletişim formu aracılığıyla ülke genelindeki yayınların görüşlerinin alınacağını, katılımcılık ve şeffaflık adına bunun bir ilk olacağını kaydetti.

“Yayınlarımız geçen 2 yılı adeta heba etti”

Yapılan kanun değişikliği ile internet haber sitelerinin süreli yayın kapsamına alınmasının mesleğin devamlılığı açısından hayati önemde olduğunun altını çizen Erkılınç, resmî ilan yayımlama hakkına sahip gazetelere tanınan birçok kolaylığa rağmen dijital yayıncılıkta arzu edilen seviyeye gelinemediğini vurguladı.

Erkılınç, şöyle devam etti:

“Girişimlerimiz sayesinde internet haber siteleri için ikinci bir resmî ilan ve reklam ekosistemi kuruldu. Bu mecrada çalışanların özlük haklarına ilişkin yıllardır süren sorunlar giderildi. İlk 6 ay boyunca asgari trafik şartlarına yönelik uygulama yapmadan resmî ilan ve reklam desteği sunduk. İstedik ki yayınlarımız bu sürede kazandıklarını dijital alt yapı yatırımlarında kullansın, cihazlarını yenilesin, dijital mecralara uygun donanımları satın alsın, insan kaynağını güçlendirsin. Ne yazık ki bunları yapan yayınların sayısı da bir elin parmaklarını geçmedi. Geride bıraktığımız 2 yıl adeta heba edildi. Basılı gazeteciliğin geleceğine dair tartışmaların yapıldığı, ölüm yılına ilişkin tahminlerin dile getirildiği bir dönemde ayağınıza gelen tarihi fırsatı elinizle ittiğinizi görmek bizleri derinden üzüyor. Bot trafik sağlayanlara harcanan para, BİK Analik’i manipüle etmeye ayrılan zaman, nitelikli yayıncılık hedefiyle yürütülecek çalışmalara ayrılsaydı bugün çok daha farklı şeyleri konuşuyor olurduk. Yine de zararın neresinden dönülürse kârdır gözüyle bakıyor ve samimi bir gayretle internet haber sitelerinizi ayağa kaldırmanızı bekliyoruz.”

“Müstakil internet haber siteleri daha başarılı”

Ülke genelinde kendisini “haber” kategorisinde tanımlayan 10 binin üzerinde internet haber sitesi bulunduğunu, bin kadarına nitelikli denilebileceğini söyleyen Erkılınç, basılı gazetecilikteki olumsuz alışkanlıkların internet sitelerinde devam etmemesine yönelik uyarıların dikkate alınmaması nedeniyle gazetelere ait haber sitelerinin mevzuata uymakta ve asgari şartları taşımada büyük zorluklar yaşadığını kaydetti.

Haber yayıncılığına gazetesi olmadan sadece dijital mecra üzerinden başlayan internet haber sitelerinin kazandıkları tecrübe nedeniyle çok daha başarılı olduğunu gözlemlediklerini belirten Erkılınç, “Sadece internet haber sitesi olanlar, her şeyden önce okur ne istiyor, hangi konulara ilgi duyuyor çok iyi biliyor. Habere ulaşma ve yayımlama kabiliyetleri çok yüksek. Ayrıca Kurumumuz görev alanına girinceye kadar ekonomik olarak ayakta kalmayı ve kendi yağlarıyla kavrulmayı öğrenmişler. Bu durumdaki müstakil internet haber siteleri taşıdıkları bu avantajla özellikle ziyaretçi trafik şartlarını sağlamada ve mevzuatımıza uyumda neredeyse hiç zorlanmadılar.

Kurumumuz 10 yılı aşkın süredir gazetelerimizi kuracakları internet sitesi için ek gösterge verip ardından zorunlu hale getirerek dijital yayıncılığa teşvik etti. Geriye doğru arşivleri açıp bakarsanız sürekli olarak dijital yayıncılığa yapılan vurgu ve çağrıları görürsünüz. Geleceğin dijital mecralarda olduğu sürekli dile getirildi. Nedense zamanın ruhunu okuyamayan gazetelerimiz bugün mevzuatımız karşısında en çok zorlanan kesim oldu” değerlendirmesinde bulundu.

“Kurumun paydaşı olmak en büyük güvencedir”

Başvuruların alınmaya başlandığı 2023 yılından bugüne kadar 500’e yakın internet haber sitesinin Kurum görev alanına girmek üzere müracaat ettiğini aktaran Erkılınç, bugün itibarıyla resmî ilan ve reklam yayımlayan internet haber sitesi sayısının 350 ila 400 arasında gidip geldiğini söyledi.

Erkılınç, “500 siteden 100 kadarı mevzuata uymakta zorlandıkları gerekçesiyle resmî ilan haklarından feragat ettiler. Geriye kalan sitelerimizin bir kısmının da dönemsel olarak şartları taşıyamadıkları için zaman zaman ilan akışları duruyor. 300 haber sitesi ise sistemini tamamen kurmuş durumda, aksatmadan ilan ve reklam yayımlamaya devam ediyor.

100 civarında internet sitesi fasılalarla resmî ilan ve reklam yayımlıyor. 400 kadar da sadece resmî reklam yayımlayan haber sitemiz bulunuyor. Sahadaki araştırmalarımız gösteriyor ki bugüne kadar Kurumumuza hiç müracaat etmemiş 200’a yakın internet haber sitesi, asgari trafik başta olmak üzere mevzuatımızın birçok şartını karşılayabilecek veya başarabilecek durumda. Başvurmama gerekçeleri ise fikir işçisi kadrosu kurmak istememeleri. Bir öngörüde daha bulunarak ileride sıkıntı yaşamamaları için bu haber sitelerimizi Kurum görev alanına girmeye ve paydaşımız olmaya davet ediyorum. Resmî ilan ve reklam ekosistemine dâhil olmak yayınlarımız için en büyük güvencedir, özellikle vurgulamak istiyorum” diye konuştu.

Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Akçakoca ve Malatya Bölge Müdürü Haşim Poyraz’ın da hazır bulunduğu toplantı, görüşlerin alınması ve soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.

Gazete ve İnternet Haber Sitesi Temsilcileri Bölge Toplantılarının ikinci turu, 16 Mayıs Cuma günü Diyarbakır’da düzenlenecek toplantıyla sona erecek.