AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Şehir Hastanesi’nde yapılan rutin sağlık kontrolleri sırasında akciğer enfeksiyonu (pnömoni) şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda enfeksiyon bulgularına rastlanan Akkal, yoğun bakımda gözlem altına alındı.

Manisa Şehir Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, Milletvekili Akkal’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu, ancak tedavi sürecinin dikkatle takip edilebilmesi için yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sayın milletvekilimiz Tamer Akkal, hastanemizde gerçekleştirilen rutin sağlık kontrolleri sırasında pnömoniye yönelik bulgulara rastlanmıştır. Bu nedenle gözlem amacıyla hastanemize yatışı yapılmıştır. Genel sağlık durumu iyi olup, yoğun bakım ünitemizde yakın takip altındadır.”

Milletvekili Akkal’ın sağlık durumu yakından izlenmeye devam ederken, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.