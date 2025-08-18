Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, salı ve çarşamba günü iki toplantı yapacak. Komisyon 4. Ve 5. toplantılarında önce Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı ardından şehit yakınları ve gazileri dinleyecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş daha önce yaptığı açıklamada bundan sonraki çalışmalarda; konunun toplumsal, yasal ve ekonomik yönleriyle ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulunmak üzere kanaat önderleri, çeşitli meslek örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler Komisyona davet edileceğini söylemişti.

Yarın saat 14.00’de toplanacak olan Komisyonda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş şehit aileleri ve terör mağdurlarına yönelik Bakanlığın yaptığı çalışmalarına ilişkin bir sunum yapacak.

Komisyonda daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı’nı, ikinci oturumunda ise “Diyarbakır Anneleri”ni dinleyecek.

Komisyon, 20 Ağustos’ta ise ilk oturumunda “Cumartesi Anneleri” ile “Barış Anneleri”ni dinleyecek. Aynı gün ikinci oturumda ise İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı, İnsan Hakları Derneği, MAZLUMDER ve Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcilerinin görüşlerine başvuracak.