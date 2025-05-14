Programın sunumu Şair, Elif Reyya Naz tarafından yapıldı. Program içinde bir İlhan Kemal şiirinin ardından kendi şiirlerini de seslendirdi.

HİKMET DÖNMEZ

İMGELERİN ÇIĞLIĞI programın hazırlayıcısı; Şair yazar Hikmet Dönmez, yaptığı konuşmada: sanatın birleştirici gücüne, şiirin insan bilincine ve yaşamına kattığı değere değinen Dönmez; Özel bir günde zaman ayırıp etkinliğe katılan herkese teşekkür eti. Konuşmanın ardından, ANNEM kitabından annesi için yazdığı bir şiir okudu.

Eleştirmen, Şair A. Galip; edebiyat üzerine yaptığı söyleşiden sonra iki şiirini seslendirdi.

Davut Köksoy, Ömer Öneren ve Şevval Ökten’in kendi şiirlerini seslendirmelerinden sonra Ozan Haydar Ulusoy halk türkülerinden ve kendi bestesinden oluşan türküler söyledi.



Nebih Nafile, Serpil Erdoğan ve Turgay Kaçan’ın okudukları şiirlerinden sonra Zaim Güzel protest ezgilerle konuklara seslendi.



Ahmet Göçer, Sultan Su Esen ve Uğur Küçük’ten sonra; Ali Yılmaz, Ayşegül Şahin ve Baki Tekyurt’tan oluşan Grup Akasya sahne aldılar. Beşir Çıtak ve Ateş Erdoğan’dan sonra konuklar arasındaki şairlerden Züleyha Şen Baykara, Binnur Doğan, Aydemir Karlı da şiirlerini okudular. Katılımcılara “Katılım ve Teşekkür Belgeleri” verildikten sonra, beşincisinde buluşmak üzere sözleşerek etkinlik son buldu.