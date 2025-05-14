Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaşacak. Saat 20.45’te başlayacak olan mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ile Mustafa Savranlar gerçekleştirecek.

Karşılaşma öncesinde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Gaziantep Gastronomi Akademisi Uygulama Restoranı'nda bir araya gelerek yemek yedi.

Düzenlenen yemekte iki kulüp başkanının yanı sıra; yönetim kurulu üyeleri, kulüp üyeleri, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve şehrin ileri gelenleri de bulundu.