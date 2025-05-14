2025 Yılının Nisan ayında gerçekleşen zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimini belirlemek üzere CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer başkanlığında bugün toplandı.

Gürer, komisyon başkanlığına sunulan Başkan ve Divan üyeliği ile ilgili önergeyi okuttu ve ardından görev dağılımı gerçekleşti. Buna göre; Komisyon Başkanlığına AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Başkanvekilliğine AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, Komisyon Sözcüsü AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Katip üyeliğine MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu geçti.

KOMİSYON GELECEKTE DE YAŞANABİLECEK AFETLERİN ETKİLERİNİ AZALTMAK İÇİN ÇALIŞACAK

Komisyon Başkanı seçilen Adem Korkmaz, yaptığı konuşmada nisan ayında yaşanan zirai don olayının geçmiş yıllarla kıyaslanmayacak kadar etkili olduğunu ve Meclis'in bu konuda hızlı bir şekilde harekete geçmesinin altını çizdi.

Korkmaz, "Sadece zirai donla ilgili de değil dolu, rüzgar, bazen yağmur olabiliyor, tüm bunları masaya yatırıp, öncelikle çok hızlı bir saha çalışması yaparak, ikinci aşamada da rapor hazırlayarak çalışmamızı tamamlayacağız. Komisyon, sadece bu yılki zararın tespitiyle kalmayacak, aynı zamanda gelecekte yaşanabilecek benzer doğal afetlerin etkilerini en aza indirmek için politika önerileri ve koruyucu önlemler de geliştirecek" ifadesinde bulundu.