Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir Esatpaşa Mahallesi Emine Saadet Çarmıklı Çocuk Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Kırmızı Bayrak Projesi Tanıtım Etkinliği'ne teşrif etti.

Engelli bireylerin kamusal alanlara erişimini kolaylaştırmak ve bu alanda farkındalık yaratmak amacıyla geliştirilen etkinliğe Özgür Özel'in yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, çok sayıda partili ve vatandaş dahil oldu.

'İLK BAYRAĞI ÇEKME VE START VERME ZAMANI GELDİ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel burada bir konuşma gerçekleştirdi. Özgür Özel, "Bugün burada sadece bir farkındalık kampanyası tanıtmıyoruz. Bugün, sosyal adalet için önemli bir adım atıyoruz. Engelli yurttaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun hale getirilen hizmet mekanlarına 'Kırmızı Bayrak' verme, göndere kırmızı bayrak çekme projesini buradan başlatıyoruz. Hakkını teslim etmek gerekir ki bu proje, bundan 10 yıl önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu tarafından hayata geçirilmiş, projelendirilmiş bir iş. İzmir'den bu iyi örnek alındı, standardize edildi, logo tasarımları yapıldı. Ve İstanbul Büyükşehir ile Ataşehir Belediyemizle birlikte bu mekanda artık ilk bayrağı çekme ve start verme zamanı geldi" dedi.

Özel, "Bu bayrağı gördüğünüzde ne görüyorsunuz. Esatpaşa Mahallesi Emine Saadet Çarmıklı Çocuk Etkinlik Merkezi'nde hayat, engellilerin önüne mekansal bir engel çıkaramayacak artık. Ne olması gerekiyorsa, engelli dostu bir binada, o bu binada var. Ve biz, arkamda gördüğünüz bayrağı bu binaya çekerek engellilere, yakınlarına, vatandaşlarımıza diyoruz ki; bu bina, engelli dostu bir binadır. Mekansal engeller, düşünsel engeller, yönetimsel engeller bu binadan kaldırılmıştır. Bunun için tabii ilk akla gelen soru, 'Görme engelli bir vatandaşımız bu binaya yaklaştığında bu bayrağı nasıl görecek'. Onunla ilgili de gerekli çalışmaları başlattılar. En kısa zamanda, bu bayrağın bulunduğu yerde, bu bayrağı sembolize eden işitsel bir uyarı duyulacak. Hatta ben, görme engellilerimizin kullandığı cep telefonu programlarıyla uyumlu hale gelmesini, binaya yaklaşan görme engellinin cep telefonuna bir bildirim gitmesini, bir müziğin çalmasını, yakında böyle bir bina olduğunu ve o binanın kırmızı bayrak taşıdığını anlatan sistemin projelendirilmesi gerektiğini konuştuk. Bunu da en kısa zamanda takip edeceğiz ve hayata geçirilmesini sağlayacağız" sözlerini kullandı.

'PARTİ OLARAK ENGELLİ ÖRGÜTLERİYLE BİR ARAYA GELİYORUZ'

Özel, "Türkiye'de, son olarak üç yıl önce açıklanan resmi rakamlara göre 5 milyon 841 bin engelli var. Ama buna engelli derneklerinin itirazı var. Onların çalışmalarına göre, bu sayı güncel olarak 10 milyonu aşmış durumda. Parti olarak her fırsatta engelli örgütleriyle bir araya geliyor, onların sorunlarını gündeme getiriyor, çözüm önerilerini hep birlikte tartışıyoruz. Kendi iktidar alanlarımızda hayata geçiriyoruz. Mecliste de bu meselelerin takipçisi oluyoruz. 5378 sayılı Engelliler Kanunu'nun yürürlüğe konulduğu 2005 yılından bu yana, engellilerin eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik ve erişilebilirlik alanlarındaki pek çok hakka halen erişemediğini görüyoruz. Bu düzenlemelerin maalesef kağıt üzerinde kaldığını hep takip ettik. Açlık sınırının yarısından bile az olan engelli maaşları, geçim sıkıntısı ve sosyal eşitsizliğin aşılamaması, yapılacak daha çok işimizin olduğunu gösteriyor. Erişim bir haktır. Bağımsız yaşam bir haktır. Ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu savunuyoruz, savunmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

'DEMOKRATİK ADIMLAR ATARSANIZ, SORUNLARI ÇÖZERSENİZ BİZ BURADAYIZ'

Türkiye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Özel, "Biz tarihsel bir tutarlılık içinde Kürt meselesinin demokratik yollardan halledilmesini savunuruz. Kimseye haksızlık yapılmasın, eşitsizlik yapılmasın. Türk'ü de, Kürt'ü de, Alevi'si de, Sünni'si de tam olarak eşit olsun. Bir ayağı dışarıda, bir ayağı içeride, Suriye'yi ayrı planlayan, İsrail'le pazarlık yapıp Filistin'i yalnız bırakan; Türki Cumhuriyetleri'nin Güney Kıbrıs'ı tanımasına dair ses çıkaramayan uluslararası ölçekteki çirkin pazarlıkların buradaki temsilcilerine diyoruz ki; millet bizi biliyor, bize güveniyor. Demokratik adımlar atarsanız, sorunları çözerseniz buradayız. Ama kirli ve gizli pazarlıklarla Kıbrıs'ı, Filistin'i, vatanı satarsanız, tam karşınızdayız kardeşim" açıklamasında bulundu.

ÖZEL: HERKESİ SESİMİZİ DUYURMAK ÜZERE 20.30'DA SİLİVRİ'YE DAVET EDİYORUM

Özel son olarak bu akşam Silivri'de gerçekleştirilecek olan miting için tüm partililere çağrıda bulundu. Özel, "Bugün akşam ben Silivri'deyim. İstanbul'un bütün demokratlarını, Silivri'de bulunan Ümit Özdağ'a sahip çıkmak isteyen Zafer Partilileri de bu süreçte 'demokrasi olsun, bütün tutsaklar serbest kalsın' diyen DEM Partilileri de, Cumhuriyet Halk Partilileri de; hep birlikte demokrasiyi savunmak, Silivri zindanlarına sesimizi duyurmak, karşımızdaki otoriter rejime Demokrasi İttifakı olarak karşı çıkmak üzere saat 20.30'da Silivri'ye davet ediyorum" dedi.