Boyabat ilçesinde bir çiftçi, ormanlık alanda bitkin halde 2 tane ayı yavrusu buldu.

Vatandaşın haber vermesi üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri hayvanları yakın takibe aldı.

Yavruların annelerinin olmadığını ve bitkin olduklarını gören ekipler, 2 aylık 2 ayı yavrusunu Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Burada veteriner hekimler tarafından sütle beslenen ayı yavruları kendi geldi.

Yavrular daha sonra Zonguldak'ta bulunan hayvanat bahçesine götürüldü.