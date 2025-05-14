Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yapılan tatbikatta senaryo gereği deprem olması üzerine tahliye habercisi sirenler çaldı.

Bu sırada binada bulunan bazı kişiler, üniversite görevlileri tarafından düzgün bir şekilde tahliye edildi.

Kısa sürede bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Search and Rescue Arama Kurtarma (SAR), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Eğitim Araştırma ve Yardımlaşma Arama Kurtarma (ANDA) ekipleri intikal etti.

Binaya giren ekipler, katlarda mahsur kalanları kurtardı, yaralıları bina dışına kurulan makara sistemiyle güvenli bir şekilde tahliye etti.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tatbikat hakkında konuşan Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaan Orhan, senaryo kapsamında öğrencilerin başarıyla tahliye edildiğini açıkladı.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Orhan, "Depremden önce yaptığımız tatbikatlarla depreme her an hazırlıklı olmalıyız." diye konuştu.

Tatbikat, toplanma alanında yapılan bilgilendirme konuşmalarıyla birlikte sona erdi.