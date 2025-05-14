Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki Madanoğlu İlkokulu’nda görev yapan Okul Müdürü Bülent Gündüz (46) 12 Mayıs’ta, Din Kültürü Öğretmeni Naime Galip Yıldırım (34) ise bugün kanser nedeniyle yaşamını yitirdi.

Aynı okulda 2 gün arayla yaşanan kayıplar, hem eğitim camiasında hem de öğrenci ve veliler arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki Madanoğlu İlkokulu, 2 gün arayla iki eğitimcinin kaybıyla yıkıldı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde yaklaşık 1 aydır kanser tedavisi gören Madanoğlu İlkokulu Müdürü Bülent Gündüz, 2 gün önce yaşamını yitirdi. Gündüz’ün cenazesi görev yaptığı okulda yapılan törenin ardından Ankara Şereflikoçhisar’da defnedildi.

2 GÜN SONRA BİR ACI KAYIP DAHA

Müdür Gündüz'ün vefatı okulda büyük üzüntü yaratırken, bugün alınan bir başka vefat haberi ile acılar büyüdü. Aynı okulda Din Kültürü Öğretmeni olarak görev yapan Naime Galip Yıldırım da yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. İstanbul’daki özel bir hastanede bir süredir tedavi gören 2 çocuk annesi Yıldırım, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtulamadı.

Madanoğlu İlkokulu’nda görev yapan Gündüz ve Yıldırım’ın art arda vefatları, hem eğitim camiasında hem de öğrenci ve veliler arasında büyük üzüntüye sebep oldu.