Kalecik Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, ilçedeki sebze üreticilerine yönelik önemli bir tarımsal destek başlatılıyor.



18 Mayıs 2025 Pazar günü saat 10.00’da ABB Kalecik Fen İşleri Şantiyesi’nde gerçekleşecek program kapsamında, çiftçilere %50 hibeli sebze fidesi dağıtımı yapılacak.

Konu ile alakalı belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kalecik Belediyesi iş birliğiyle, sebze üreticisi çiftçilerimize yönelik %50 hibeli sebze fidesi desteğimiz başlıyor! Tarih: 18 Mayıs 2025 Saat: 10:00 Yer: ABB Kalecik Fen İşleri Şantiyesi"

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kalecik Belediyesi iş birliğiyle, sebze üreticisi çiftçilerimize yönelik %50 hibeli sebze fidesi desteğimiz başlıyor!



📅 Tarih: 18 Mayıs 2025

🕙 Saat: 10:00

📍 Yer: ABB Kalecik Fen İşleri Şantiyesi pic.twitter.com/cmg3wsVgqU — Kalecik Belediyesi (@KalecikBelTr) May 16, 2025