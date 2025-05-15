Başkent Ankara, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını çoşkuyla karşılamaya hazırlanıyor. İlçelerin çeşitli yerlerinde birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Bunun yanında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda birçok sanatçı Başkent'in farklı yerlerinde Ankaralılara ücretsiz konser verecek.

Hangi Sanatçı Nereye Gelecek?

Etimesgut Belediyesi'nde Duman, 18 Mayıs'ta Türk Beyleri Kent Meydanında saat 20:30'da sevenleriyle buluşacak.

Batıkentte ise 18 Mayıs'ta Murat Karayalçın Meydanı'nda saat 20:30'da Madrigal sahnede yerini alacak.

18 Mayıs'ta Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda ise saat 19:00'da Selin sahneye çıkacak.

18 Mayıs'ta Kahraman Kazan Millet Bahçesi'nde saat 20:00'da ise Kıraç şarkılarını Ankaralılarla buluşturacak.

Gecenin yıldızı Bengü!

Milyonların gönlünde taht kuran ve yıllardır şarkıları dillerden dillere dolanan Bengü ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Arasta AVM Sincan'da saat 20:30'da sahnedeki yerini alacak.

Başkent bu anlamlı günde unutulmayacak etkinliklere ve konserlere sahne olacak.