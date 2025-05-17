Kızılcahamam’ın doğal mirası, öğrenciler tarafından ilgiyle keşfediliyor. 29 Mayıs Okulları ve Charles de Gaulle Lisesi öğrencileri, ilçenin jeolojik ve kültürel zenginliklerini yerinde tanıdı.

Konu ile alakalı belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizin doğal ve kültürel zenginlikleri, ilgi çekmeye devam ediyor. Ankara 29 Mayıs Okulları öğrencileri, Jeopark Müzesi, Abacı Peribacaları, Mahkemeağcin Yeraltı Mağaraları ve Fosil Ağaç alanını görevli çalışanımızın rehberliğinde keşfettiler. Ankara Charles de Gaulle Fransız Lisesi öğrencileri ise Jeopark Müzemizi gezerek bu doğal mirasın eşsiz örneklerini yakından tanıma fırsatı buldular. Doğanın kadim hikayelerini gençlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

İlçemizin doğal ve kültürel zenginlikleri, ilgi çekmeye devam ediyor.



🌿 Ankara 29 Mayıs Okulları öğrencileri, Jeopark Müzesi, Abacı Peribacaları, Mahkemeağcin Yeraltı Mağaraları ve Fosil Ağaç alanını görevli çalışanımızın rehberliğinde keşfettiler.



🌍 Ankara Charles de Gaulle… pic.twitter.com/0zeKJ8SpDM — Kızılcahamam Belediyesi 🇹🇷 (@kizilcahamambel) May 16, 2025