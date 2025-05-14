Sağlık Bakanlığı'nın 10 Mayıs 2025'te başlattığı sağlık tarama programı geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. Obezite farkındalığını artırmak ve vatandaşlara beslenme danışmanlığı sağlamak amacıyla yürütülen program kapsamında Türkiye genelinde boy ve kilo ölçümleri yapılmaya başlandı.

Ankara İstanbul başta olmak üzere bir çok yerde başlatılan uygulama, birçok vatandaş için sürpriz oldu. Bazı vatandaşlar ölçümlerin amacını anlamakta zorlanırken, sosyal medyada program kısa sürede mizah konusu haline geldi. Özellikle X ve Instagram gibi platformlarda kullanıcılar, "Kilolu vatandaşlardan vergi mi alınacak?" şeklinde esprili ama eleştirel paylaşımlar yaptı.

Uygulamaya dahil olan bazı vatandaşlar ölçümlerin ardından yöneltilen sorular karşısında şaşkınlık yaşarken, “Kilolu vatandaşlara ne yapılacak?” gibi sorular da kamuoyunda tartışılmaya başlandı.

İşte bazı sosyal medya tepkileri;