Kaza, Siverek-Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. R.Ç. idaresindeki 63 AIT 160 plakalı öğrenci servisi, A.A. yönetimindeki 06 FB 0687 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle serviste bulunan 8 öğrenci ve sürücü R.Ç. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerine kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Kazaya ilişkin jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafik akışında aksama yaşanırken, araçların kaldırılmasıyla birlikte yol yeniden ulaşıma açıldı.