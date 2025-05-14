Bakanlık açıklamasında, bazı dolandırıcıların popüler otel ve turizm tesislerinin fotoğraflarını ve logolarını kopyalayarak tüketicilere cazip teklifler sunduğu belirtildi. Bu tür sahte kampanyaların genellikle sosyal medya, e-posta ve SMS üzerinden yayıldığı vurgulandı.

Resmi Kayıtlı Acentalar Tercih Edilmeli

Tüketicilere, rezervasyon yapmadan önce ilgili seyahat acentasının ya da tesisin TÜRSAB (www.tursab.org.tr) ve Kültür ve Turizm Bakanlığı (www.kulturturizm.gov.tr) üzerinden kayıtlı olup olmadığını kontrol etmeleri tavsiye edildi. Ayrıca, rezervasyonların doğrudan acentanın resmi web sitesi üzerinden yapılması önerildi.

ETBİS Kaydı ve İletişim Bilgileri Kontrol Edilmeli

Özellikle mesafeli sözleşmeler yoluyla yapılan tatil satışlarında, web sitelerinin ETBİS (Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi) kaydının olup olmadığı, adres ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde yer alıp almadığı mutlaka kontrol edilmeli.

Paket Turda Fesih Hakkı ve Geri Ödeme

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin rezervasyon iptallerinde haklarının farkında olması gerektiğini vurguladı. Paket tur sözleşmeleri, turun başlangıcından en az 30 gün önce feshedildiğinde, tüketici hiçbir kesinti yapılmadan ödemesini geri alabiliyor. 30 günden az süre kalması durumunda ise sözleşmede belirtilmiş bir kesinti uygulanabiliyor.

Zorunlu ve İhtiyari Seyahat Sigortası

Tatil planlarının iptali veya hizmetlerin eksik ifası durumunda, tüketiciler uğradıkları zararı talep edebilir. Ayrıca bazı acentaların sunduğu, iptale imkân tanıyan ihtiyari sigorta uygulamalarının da tüketiciler için faydalı olduğu ifade edildi.

Hak Arama Yolları: Tüketici Hakem Heyeti ve Mahkemeler

Tüketiciler, mağduriyet durumunda Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri aracılığıyla yasal yollarla haklarını arayabiliyor. 2025 yılı için değeri 149.000 TL’nin altındaki uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetlerine, bu değerin üzerindeki durumlarda ise arabulucuya başvurmak şartıyla Tüketici Mahkemelerine başvuru yapılabiliyor.

Ticaret Bakanlığı, Tüketicileri Yaz Tatili ve Bayram Tatili Öncesi Paket Tur ve Otel Konaklamalarına İlişkin Rezervasyonlarda Dikkat Etmeleri Gereken Hususlarda Uyardı



(14.05.2025) pic.twitter.com/QU7C173RAm BİK'ten Deprem Bölgesine Yeni Adım İçeriği Görüntüle May 14, 2025