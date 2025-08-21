Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında seyreden Sun Princess isimli kruvaziyer gemisinden bir yolcunun denize düştüğü bildirildi. Olayın ardından Sahil Güvenlik ekipleri ve gemi personeli bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde henüz kimliği açıklanmayan bir yolcunun gemiden denize düştüğü ihbarı üzerine alarm durumuna geçildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlar ve helikopterler olay yerine sevk edilirken, gemideki mürettebat da duruma müdahale etti.

Gemi, olayın ardından bölgedeki seyrini durdurarak arama çalışmalarına destek verirken, yolcunun denize düşme nedeni henüz netlik kazanmadı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda incelemeler devam ediyor.