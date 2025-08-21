İstanbul’da rap müziğin bilinen isimlerinden BLOK3 hakkında ağır suçlamalarla soruşturma yürütülüyor. Menajeri Ferhat Karagöz’ün başvurusu üzerine açılan dosyada, rapçinin darp, tehdit, nitelikli yağma ve örgüt kurma suçlarından şüpheli sıfatıyla yer aldığı öğrenildi. Olayda yapımcı Maruf Yöntürk ve kimliği belirlenemeyen kişilerin de adı geçiyor.

Savcılık Soruşturma Başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, rapçi Hakan Aydın (BLOK3) hakkında menajeri Ferhat Karagöz’ün şikâyeti sonrası kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. 13 Temmuz 2025’te yaşandığı öne sürülen olayda, yapımcı Maruf Yöntürk ve kimliği belirsiz kişilerin de adı geçiyor.

Soruşturma kapsamında, kasten yaralama, tehdit, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, hakaret ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamaları yer alıyor. Ayrıca “nitelikli yağma” iddiasıyla açılmış ayrı bir dava da bulunuyor.

Menajerin İddiaları

Şikâyetçi Ferhat Karagöz, ifade tutanaklarına yansıyan beyanında, olay günü BLOK3 tarafından bir adrese çağrıldığını belirtti. Burada beyzbol sopası ve bilardo sopasıyla darp edildiğini, susturucu takılı bir silahla tehdit edildiğini söyledi. Ayrıca banka hesaplarının zorla boşaltıldığını iddia etti.

Süreç Nasıl İlerleyecek?

Savcılık kaynaklarına göre soruşturma dosyasında delil toplama çalışmaları sürüyor. Nitelikli yağma davası ayrı bir mahkemede görülürken, diğer suçlamalara ilişkin yargılama süreci de devam edecek.