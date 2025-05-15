Keçiören Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını birbirinden özel programlarla coşkuyla kutlayacak.. Etkinlik, 17-18 Mayıs'da Kalaba Gençlik Kent Meydanında Gençlik Festivali ile başlayacak olup, 19 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edecek. Etkinlikte karete, halk oyunu, koşu, güreş ve konser gibi pekçok faaliyetle 7'den 70'e her vatandaş eğlenecek.

"Milli bayramlar coşkuyla Keçiören'de kutlanıyor!"

Konuya ilişkin Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın ifadeleri şöyle: "Artık milli bayramlarımızın coşkusu da en güzel Keçiören'de yaşanıyor. Festivaliyle, koşusuyla, fidan dikimiyle, eski günlerdeki stadyum törenlerinin yeniden hayat bulmasıyla, konseriyle, gösterileriyle ve fener alayıyla hazırız. Herkesi Keçiören'imize, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının Önemi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919 yılında Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı ve Türkiye’nin bağımsızlık yolunda ilk adımını attığı gündür. Atatürk bu önemli günü, ülkenin geleceği olarak gördüğü gençlere armağan etmiştir. Aynı zamanda sporun ve sağlıklı yaşamın önemini vurgulayan bir bayramdır. Bu nedenle her yıl 19 Mayıs’ta, gençler çeşitli etkinlikler düzenler, törenler yapılır