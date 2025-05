Çankaya Belediyesi, kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünleri, her hafta cuma, cumartesi ve pazar günleri Kadın Emeği Pazarı'nda satışa çıkıyor. Kadınların ekonomik özgürlerlerini eline almasında yardımcı olan bu projede, başkentin her ilçesinden kadınların el emeği göz nuru ürünleri değerlendiriliyor. Kadın Emeği Pazarında ürün çeşitliliği çok fazla olup, vazo, takı, tablo ve dekoratif şişe satışa sunuluyor. Etkinlik her cuma, cumartesi ve pazar saat 10:00 ve 20:00 arasında ilgileri bekleyecek.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in ifadeleri şöyle: "Çankaya’da kadınların her zaman yanındayız. Kadınlar el emeği ile ürettiklerini gelire dönüştürüyor, hanelerimiz güçleniyor. Bu haftadan itibaren her hafta cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00 - 20.00 saatleri arasında açık olacak Kadın Emeği Pazarımıza herkesi bekliyoruz." şeklinde konuştu.