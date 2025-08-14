Kadın girişimciliğini sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak gören Çankaya Belediyesi, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde hayata geçirdiği projelerle örnek çalışmalara imza atmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, kadınların ekonomik hayatta daha etkin rol üstlenmesi ve girişimcilik becerilerini geliştirmesi amacıyla Habitat Derneği iş birliğiyle “Temel Girişimcilik” eğitimi düzenlenecek.

18-35 yaş arasındaki kadın girişimcilere yönelik program, 19 Ağustos’ta Çankaya Gençlik Merkezi’nde başlayacak. Katılımcılar, iş modeli geliştirme eğitimleriyle fikirlerini uygulanabilir ve sürdürülebilir projelere dönüştürme imkânı bulacak. Dijital pazarlama oturumlarında güncel pazarlama stratejileri aktarılırken, finansal okuryazarlık dersleriyle bütçe yönetimi, finansal planlama ve kaynak kullanımı konularında bilgi ve beceri kazandırılacak.

Eğitim programında ayrıca Canva ile tasarım atölyesi ve ürün fotoğrafçılığı dersleri de yer alarak katılımcıların yaratıcı ve görsel sunum becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.