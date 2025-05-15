İzmir temsilcisi Altınordu, ilk maçtan aldığı avantajla beraberlik ya da galibiyetle tur atlayacak. Karşılaşmanın normal süresi Kastamonuspor’un 1 farklı galibiyetiyle sona ererse, maç uzatmalara gidecek. Skorun uzatmalarda da değişmemesi halinde, finalist takım seri penaltı atışlarıyla belirlenecek.

Altınordu’nun 2 veya daha farklı yenilmesi durumunda ise Play-Off macerası sona erecek.

Namet Ateş: “Avantaj Bizde Ama İşimiz Bitmedi”

Altınordu Teknik Direktörü Namet Ateş, Kastamonu deplasmanı öncesi yaptığı açıklamada oyuncularına güvendiğini vurguladı. İlk maçta alınan 1-0’lık galibiyetin önemli olduğunu belirten Ateş, şu ifadeleri kullandı:

“Oyuncularıma inanıyorum. Kastamonu’ya avantajla gidiyoruz ama hiçbir şey bitmiş değil. Rövanş kolay olmayacak. Rakibimiz evinde çok güçlü ve bu sezon sahasında yenilgi yaşamadı. Ancak biz istediğimiz skoru alıp turu geçerek evimize döneceğiz.”

“Play-Off’lar Zor, Disiplin ve Moral Önemli”

Play-Off sürecinin her takım için zorlu geçtiğini belirten Namet Ateş, takım içindeki uyuma da dikkat çekti:

“Oyuncu grubumuzun morali ve enerjisi yüksek. İletişimi kuvvetli, ilişkileri sağlam bir ekibimiz var. Bu süreci strese dönüştürmeden, disiplini bozmadan geçmek istiyoruz. Takım olarak neşeliyiz ve bu bizim en büyük avantajımız.”